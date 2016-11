Sky Bundesliga 13:15 bis 15:15 Fußball Fußball: Bundesliga RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05, 10. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Der Höhenflug von RB Leipzig geht weiter. Mit einem laut RB-Coach Ralph Hasenhüttl "schwer erarbeiteten" 2:0-Erfolg in Darmstadt haben die Sachsen Platz zwei verteidigt. Beeindruckend war vor allem, wie der Aufsteiger von Beginn an auf Sieg spielte. Als es in Hälfte eins trotzdem nicht rund lief, brachte Hasenhüttl in der 2. Hälfte nach und nach neue Offensivspieler. "Wir mussten zielstrebiger werden. Mit den Wechseln wollten wir mehr Tempo reinbekommen. Wir haben die richtigen Lösungen gefunden und zwei Tore gemacht", freute er sich über den Erfolg. Wenn sein Team so weitermacht, können die Leipziger noch lange oben dabei bleiben. Moderation: Jessica Kastrop, Kommentar: Oliver Seidl In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessica Kastrop