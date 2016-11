Sky Sport 2 23:00 bis 00:00 Golf Golf: PGA Tour Champions Highlights PowerShares QQQ Championship in Thousand Oaks, Kalifornien (USA) Stereo 16:9 HDTV Merken Bernhard Langer verzichtete auf die Teilnahme an der PowerShares QQQ Championship. Dafür traten seine drei direkten Verfolger im Charles Schwab Cup, der Jahreswertung der PGA Tour Champions, in Thousand Oaks an. Konnten Miguel Angel Jimenez, Joe Durant oder Colin Montgomerie den Rückstand auf Langer deutlich verkürzen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie