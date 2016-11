Sky Sport 2 11:00 bis 12:00 Golf Golf: European Challenge Tour Highlights Ras Al Khaimah 2016 Golf Challenge Stereo 16:9 HDTV Merken Sechs deutsche Nachwuchsgolfer haben sich in die Vereinigten Arabischen Emirate zur Ras Al Khaimah 2016 Golf Challenge aufgemacht. Unter ihnen war auch Alexander Knappe, der Führende auf der Road to Oman, der Jahreswertung der Challenge Tour. Beim letzten regulären Turnier vor dem Saisonfinale entschied sich, ob Knappe auch als Führender nach Oman reisen würde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

