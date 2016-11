RTS Un 21:10 bis 00:05 Filme Le loup de Wall Street USA 2013 D'après le livre de: Jordan Belfort Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Jordan Belfort, un courtier en bourse de Long Island, refuse de collaborer avec les autorités dans le cadre d'une vaste affaire de corruption à Wall Street. Le film raconte la spectaculaire ascension et la chute vertigineuse de Belfort à Wall Street. Son style de vie tumultueux : les fêtes, les drogues et l'alcool... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Jordan Belfort) Jonah Hill (Donnie Azoff) Margot Robbie (Naomi Lapaglia) Matthew McConaughey (Mark Hanna) Kyle Chandler (Patrick Denham) Rob Reiner (Max Belfort) Jon Bernthal (Brad) Originaltitel: The Wolf of Wall Street Regie: Martin Scorsese Drehbuch: Terence Winter, Jordan Belfort Musik: Howard Shore