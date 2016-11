RTS Un 20:15 bis 21:10 Sonstiges T.T.C. (Toutes taxes comprises) Hôpitaux ou cliniques: le business de la santé CH 2016-11-07 01:15 Stereo Untertitel Merken Au moment où les primes maladie explosent à nouveau, la polémique est relancée : les cliniques prétendent que les hôpitaux publics sont mal gérés. Elles réclament plus de concurrence entre les établissements du secteur privé et de l'Etat pour réduire la facture. TTC compare les coûts et ouvre le débat avec deux acteurs majeurs de la santé en Suisse romande: Le ministre de la santé Pierre-Yves Maillard, président du gouvernement vaudois Le patron des cliniques Genolier, Antoine Hubert In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Patrick Fischer Gäste: Gäste: Pierre-Yves Maillard (président du gouvernement vaudois, ministre de la santé), Antoine Hubert (patron des cliniques Genolier) Originaltitel: TTC (Toutes taxes comprises)