A l'occasion de sa 1500e émission, Couleurs locales reprend la route du 7 au 11 novembre pour une semaine de périples intitulée Couleurs d'automne. L'équipe longera la chaîne jurassienne de Genève aux Franches-Montagnes à bord de son désormais célèbre bus VW. Au menu de la semaine : des reportages, des rencontres et un retour sur les nombreuses " perles " qui ont marqué l'émission depuis son lancement en 2008. Sandra Jamet présentera l'émission toute la semaine. C'est une véritable petite caravane qui prendra la route de Genève en direction des Franches-Montagnes lundi 7 novembre. Avec, à son bord, les présentateurs Sandra Jamet et François Egger, leur patron (producteur) Pierre-Alain Bovet et toute l'équipe de Couleurs locales réunie pour fêter la 1500e de leur magazine. Couleurs d'automne remontera l'arc jurassien, via St-Cergue, Montricher, Orbe, Yverdon-les-bains puis Cortaillod (NE), Neuchâtel, La Neuveville (BE) et Grandfontaine (JU), jusqu'aux Franches Montagnes. Moderation: Viviane Gabriel Originaltitel: Couleurs locales