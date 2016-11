ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 138 D 2006 Stereo Live TV Merken Werner und Charlotte überlegen, welche Freude sie Alexander zu seinem Geburtstag machen könnten: Der Tag soll gefeiert werden, auch wenn ihr Sohn im Koma liegt. Die Familie will sich an Alexanders Bett im Krankenhaus treffen und später im Fürstenhof gemeinsam Kaffee trinken. Charlotte weigert sich zunächst, Laura einzuladen. Doch als diese plötzlich an Alexanders Bett steht, springt Charlotte über ihren Schatten und lädt Laura zur anschließenden Geburtstagsfeier im Fürstenhof ein. Laura hat für Alexander eine Torte gebacken. Als sie ihm später noch ein Stück vorbeibringt, geschieht, auf was alle schon so lange gehofft haben: Alexander wacht aus dem Koma auf. Alfons leidet, weil er nicht an Alexanders Geburtstag teilhaben kann. So schleicht er sich am Vorabend ins Krankenhaus und hält seinen Sohn lange in den Armen. Außerdem zündet er jeden Tag eine Kerze für ihn an. Hildegard ist besorgt: Glaubt Alfons, er kann Alexanders Zustand auf diese Weise beeinflussen? Marie fühlt sich von Natalie einmal mehr ungerecht behandelt. Xaver gibt Marie Recht: Natalie ist eine schwierige Frau. Seine Taktik im Moment ist es, sie links liegen lassen. Xaver rät Marie, dasselbe auch an Lars auszuprobieren. Als Lars Marie fragt, ob sie mit ihm ausgehen möchte, lässt sie ihn abblitzen. Doch Lars bleibt cool und verabredet sich vor Maries Augen mit einer schönen unbekannten Kundin aus dem Laden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Stefan Jonas, Markus Schmidt-Märkl Drehbuch: Caroline Dreber