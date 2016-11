Der ehrgeizige Unternehmensberater und alleinerziehende Vater Edgar Strack versucht verzweifelt, familiäre und berufliche Anforderungen unter einen Hut zu bringen. Allein: Es gelingt ihm nicht. Seine drei heranwachsenden Kinder sind frustriert, seine neue Freundin Barbara beschwert sich, in der Firma wird er von einem Konkurrenten hintergangen. In seiner Not engagiert Edgar die temperamentvolle Dolmetscherin Ana, die er gerade eben noch als Kollegin gefeuert hatte, als neues Kindermädchen. Und siehe da: Plötzlich läuft alles wieder wie am Schnürchen. Wenn sich nicht zwischen Edgar und Ana ungeahnte Gefühle einschleichen würden. In Google-Kalender eintragen