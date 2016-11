ONE 08:45 bis 09:15 Dokumentation Sebastian Krumbiegel - Ein Prinz mit Stimme und Courage D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Sebastian Krumbiegel, der Mann mit der Stachelfrisur, der Frontmann der erfolgreichen Popband "Die Prinzen": umtriebig, streitbar, herzlich. Bereits mit 15 wusste er: Ich will Popstar werden. Wie es ihm tatsächlich gelungen ist, mit der Band "Die Prinzen" Popstar zu werden, davon erzählt der Film. Über die Musik hinaus hat Sebastian Krumbiegel einen scharfen Blick auf die Welt um ihn herum. Er ist ein politischer Mensch und bringt sich ein - ob bei der Leipziger Konzertaktion "Courage zeigen", als Unterstützer der Amadeu-Antonio-Stiftung oder im Dresdner Bündnis "Nazifrei". 2012 bekam er für sein Engagement das Bundesverdienstkreuz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sebastian Krumbiegel - Ein "Prinz" mit Stimme und Courage Regie: Heike Bittner

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 214 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 70 Min. Der Butler

Filme

ProSieben 07:55 bis 10:20

Seit 69 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 34 Min.