RTS Deux 10:30 bis 11:30 Sonstiges Infrarouge Nucléaire: tirer la prise dès 2017? CH Stereo Untertitel Merken L'initiative des Verts, sur laquelle nous voterons le 27 novembre, propose de mettre le turbo pour sortir du nucléaire. Ainsi nos trois plus vieilles centrales (Beznau 1, Beznau 2 et Mühleberg) seraient mises hors service l'an prochain, celle de Gösgen en 2024 et celle de Leibstadt en 2029. Pour le conseil fédéral, le calendrier est trop précipité. Il propose lui aussi de tirer la prise mais pour 2050. A-t-on les moyens de remplacer rapidement notre énergie atomique quand on sait qu'elle produit 40% de notre électricité? Les énergies renouvelables seront-elles suffisantes - Nos centrales sont-elles encore suffisamment sûres, alors que les plus anciennes auront bientôt 50 ans? Infrarouge ouvre le débat le mercredi 2 novembre avec notamment la conseillère fédérale Doris Leuthard. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Romaine Morard Gäste: Gäste: Robert Cramer (conseiller aux Etats Les Verts/GE), Isabelle Chevalley (conseillère nationale Vert'libéraux/VD), Thomas Büchi (président de Charpente Concept), Doris Leuthard (conseillère fédérale), Jacques Bourgeois (conseiller national PLR/FR, directeur Originaltitel: Infrarouge

