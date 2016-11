Sport1+ 19:55 bis 21:45 Tennis Tennis Live - ATP World Tour BNP Paribas Masters, Paris, Finale Merken Novak Djokovic will bei den BNP Paribas Masters in Paris seinen Titel verteidigen. Im vergangenen Jahr setzte er sich im Finale gegen Andy Murray mit 6:2, 6:4 durch. Das Turnier der 1000er Kategorie hat einen festen Platz im internationalen Terminkalender, insgesamt geht es bei dem Wettbewerb auf Hartplatz um ein Preisgeld von 3,7 Millionen Euro. Das prestigeträchtige Turnier findet in Palais Omnisports in Bercy statt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie