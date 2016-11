TLC 23:00 bis 23:55 Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Räuber und Gendarm USA 2014 Merken Christy und Michael haben ihre Kinder anderweitig untergebracht, damit sie endlich wieder etwas Zeit zu zweit verbringen können. Zur Abwechslung soll es diesmal ein kleines Rollenspiel à la "Polizist jagt Verbrecher" sein. Doch der Spaß endet jäh, als Christy mit heftigen Schmerzen in die Notaufnahme muss. Da beide noch ihre auffallenden Kostüme tragen, sorgen sie bei Ärzten und Patienten für große Verwunderung. Außerdem in dieser Episode von "Mein peinlicher Sex-Unfall": Dr. Valente muss einen verzweifelten Mann befreien, der sich seinen Penis mit Sekundenkleber an die Hand geschweißt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shane Cullum (Michael) Keeland Ellis (Marcus) Yvette Esmeralda paz Favela (Nurse) Rasha Goel (Doctor 2014) Nardeep Khurmi (Doctor) Erica Lamkin (Nurse Kathleen) Sarah Nicklin (Christy) Originaltitel: Sex Sent Me to the ER Regie: Philip Day Musik: Christopher Nickel