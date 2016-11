TLC 22:05 bis 23:00 Dokusoap Gypsy Sisters Road trip! GB 2013 Merken Nachdem Mellies Baby gesund und munter das Licht der Welt erblickt hat, ist es wirklich an der Zeit, die heftigen familiären Streitigkeiten zu begraben: Da Kayla sich weigert, mit ihrer Cousine zu sprechen, hat Nettie ein Entschuldigungs-Video aufgenommen, in dem sie unter Tränen um Verzeihung bittet. Nach Sichtung dieser sehr persönlichen Botschaft ist auch Kayla gerührt und will ihrer Cousine eine letzte Chance geben. Und um das Eis endgültig zu brechen, schlägt Nettie einen Großfamilienurlaub nach The Pigeon Forge in Tennessee vor: 17 aufgedrehte Gypsy-Frauen machen sich auf die Reise und sorgen unterwegs für jede Menge Trubel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Gypsy Sisters