TLC 20:40 bis 21:10 Dokusoap Plötzlich Mutter Geburt bei der Arbeit USA 2011 Merken Yanil geht wie gewöhnlich ihrem Job als Verkäuferin in einem Einkaufszentrum nach, als sie ganz plötzlich fürchterliche Bauchschmerzen bekommt. Da die Krämpfe immer schlimmer werden, zieht sich die 20-Jährige in einen Lagerraum zurück und legt sich wimmernd auf den Boden. Ihr besorgter Freund Dennis ruft den Rettungsdienst, der gerade noch rechtzeitig eintrifft, um die völlig unerwartete Geburt ihres Babys mitzuerleben. Die jungen Eltern sind erst starr vor Schreck und dann sehr besorgt, da das Neugeborene keinen Laut von sich gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I Didn't Know I Was Pregnant