TLC 20:15 bis 20:40 Dokusoap Plötzlich Mutter Sterilisiert - und trotzdem schwanger USA 2011 Nach der Geburt ihres fünften Kindes beschließen Dana und ihr Mann Sheldon, dass die Familie nun groß genug sei. Um weitere Schwangerschaften zu verhindert, unterzieht sich Sheldon einer Vasektomie und wird von seinem Arzt für zeugungsunfähig erklärt. Als die 33-Jährige über Müdigkeit und Schmerzen klagt, glaubt natürlich keiner an eine Schwangerschaft. Doch eines Tages bricht Dana in der Arbeit zusammen und bringt Kind Nummer sechs zur Welt. Originaltitel: I Didn't Know I Was Pregnant