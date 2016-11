TLC 18:20 bis 19:20 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben Pixie's Surgery USA 2007 Merken Seit Kat das "High Voltage Tattoo" in Los Angelos eröffnet hat, strömt die Kundschaft scharenweise in ihr neues Studio. Ihr Konzept scheint aufzugehen: Girl-Power und Teamgeist bringen hervorragende Ergebnisse. Aber auch außerhalb des Geschäfts halten die vier Frauen und Corey, einziger männlicher Künstler im Shop, wie Pech und Schwefel zusammen. Als Shop-Managerin Pixie schwer erkrankt, legen alle zusammen, um ihr die nötige Operation zu bezahlen. Trotzdem darf die Arbeit nicht liegen bleiben: Corey tätowiert seinem Freund David ein okkult angehauchtes Portrait, Kat sticht dem Anthrax-Gitarristen Scott Ian das Bild einer Rock-Ikone und Kim zaubert ihrer Kundin Setra ein Sonnen-Tattoo auf die Haut. Auch Hannah hat alle Hände voll zu tun: Ihre Kundin Sara wünscht sich ein filigranes Blumen-Tattoo als Symbol weiblicher Stärke. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherine von Drachenberg (Herself) Originaltitel: LA Ink Regie: Aaron Krummel