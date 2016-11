TLC 16:55 bis 17:20 Dokusoap Baggage Battles - Die Koffer-Jäger USA 2015 Merken In dieser Folge verschlägt es die "Koffer-Jäger" in den US-Bundesstaat New Hampshire. Im Auktionszentrum von Concord kommen regelmäßig Sammlerstücke, Antiquitäten und Spielzeug unter den Hammer. Schnäppchenjäger Billy Leroy wird beim Bieterwettstreit von seiner Tochter Celina unterstützt - nach der Devise: Vier Augen sehen mehr als zwei. Dieser Schachzug zahlt sich aus. Das Duo ergattert in Neuengland ein NASA-Buch und ein wertvolles Amputationsmesser aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Baggage Battles