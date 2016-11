TLC 12:45 bis 13:15 Dokusoap Cupcake Sisters Cupcakes für den guten Zweck USA 2010 Merken Seit Sophie und Katherine ihre Jobs aufgegeben haben, um eine Konditorei in Washington DC zu eröffnen, backen sie die leckersten Cupcakes der Nation. Das Geschäft brummt, doch am Valentinswochenende ist der Andrang so groß, dass das ganze Team ins Rotieren kommt. Neben den anstehenden 20.000 Valentins-Cupcakes hat Sophie nämlich noch einen Sonderauftrag angenommen: 1000 Mini-Torten für die Wohltätigkeitsgala eines Kinderkrankenhauses. Leider läuft ausgerechnet heute alles schief: Mutter Elaine, die im Betrieb mithilft, nimmt eine Riesenladung der süßen Kunstwerke so früh aus dem Ofen, dass alles in den Müll wandert. Das Chaos ist vorprogrammiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DC Cupcakes