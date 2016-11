RBB 00:50 bis 01:15 Magazin Täter - Opfer - Polizei Der rbb Kriminalreport Mann schwer verletzt aufgefunden / Überfall im Fahrstuhl / Von maskiertem Sexualtäter verfolgt / Aktuelle Fahndungsmeldungen D 2016 2016-11-08 04:15 HDTV Live TV Merken Mann schwer verletzt aufgefunden - Am 02. Oktober wurde in Finsterwalde (Landkreis Elbe-Elster) ein Mann mit schweren Kopfverletzungen auf der Straße gefunden. Auch nach vier Wochen ist unklar, was dem 47-Jährigen geschehen ist. Er selbst kann sich dazu nicht äußern. Überfall im Fahrstuhl - Ein Rentner in Frankfurt (Oder) soll beinahe Opfer eines Brandanschlages geworden sein. Bei der Polizei gab er an, ein Mann sei am Abend des 22. September zu ihm in den Fahrstuhl gestiegen. Als dieser fuhr, hätte er den 70-Jährigen mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt und danach versucht, ihn in Brand zu setzen. Als der Rentner fliehen konnte, übergoss der Mann seinen Hund mit der Flüssigkeit und zündete ihn an. Das Tier starb qualvoll. Die Kriminalpolizei ermittelt. Von maskiertem Sexualtäter verfolgt - Die Potsdamer Polizei sucht einen Mann, der am Abend des 02. Oktober auf einem Waldweg in der Nähe des S-Bahnhofs Griebnitzsee eine Frau verfolgt und sexuell attackiert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Uwe Madel Originaltitel: Täter - Opfer - Polizei