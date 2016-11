RBB 22:45 bis 00:00 Krimi Polizeiruf 110 Die letzte Fahrt DDR 1979 20 40 60 80 100 Merken Binnenschiffer Wiechert übernimmt für die Wintermonate einen wichtigen Auftrag, obwohl seine Frau kurz vor der Entbindung steht. Im konkreten Arbeitsablauf gibt es für die Drei-Mann-Besatzung keine Unklarheiten, jeder hat seinen festen Platz. Doch im privaten Bereich kommt es zu Spannungen und Eifersüchteleien. So führen Unehrlichkeit und zu hoher Alkoholkonsum am Ende zu einer Katastrophe, an der alle Beteiligten mitschuldig sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Frohriep (Oberleutnant Hübner) Werner Tietze (Leutnant Woltersdorf) Jürgen Heinrich (Uwe Wiechert) Horst Weinheimer (Ernst Klamroth) Gunter Schoß (Hubert Göpfert) Regina Beyer (Waltraud Stoll) Manja Göring (Elke Wiechert) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Manfred Mosblech Drehbuch: Manfred Mosblech, Gerhard Stübe, Lutz Schön Kamera: Günter Eisinger Musik: Hartmut Behrsing Altersempfehlung: ab 12