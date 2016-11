RBB 22:15 bis 22:45 Dokumentation Die Nacht des Mauerfalls Bornholmer Straße - Die Dokumentation D 2014 2016-11-08 01:30 HDTV Merken Als Gäste bei den Dreharbeiten zum Fernsehfilm "Bornholmer Straße" wurden Erinnerungen an den bewegendsten Moment ihres Lebens noch einmal auf ganz besondere Weise geweckt: Wie sie damals von einer Geburtstagsfeier oder ganz einfach nur aus dem Feierabend heraus aufgebrochen sind, voller Erwartung, voller Hoffnung und mit der Frage: Wird sich "ab sofort" die Mauer öffnen, so wie es Schabowski versprochen hat? Sie werden, kaum angekommen am noch geschlossenen Schlagbaum, hineingezogen in den Strudel der Ereignisse. Erst vorsichtig, dann immer lauter werden sie "Tor auf, Tor auf!" rufen, und diese Sprechchöre bis heute nicht vergessen. Genauso wenig wie den unglaublichen Moment, als sich auf einmal der Schlagbaum hob. Sie alle haben das erlebt: Heike und Hans-Jürgen Legler, eigentlich "ganz normale DDR-Bürger"; Familie Wilke, die "Ausreiser", die im Osten schon auf den gepackten Koffern sitzt, um sich in wenigen Tagen mit ihren Freunden in West-Berlin zu treffen; ein Student, der von einer Studentenfete aufbricht, um einfach mal zu gucken; eine junge Frau, die mit ansehen muss, wie das Land zusammenbricht, das bis eben ihre Heimat war; und ein Bürgerrechtler, den die Grenzer als einen der Ersten durchlassen, seinen Personalausweis aber als "ungültig" stempeln, um ihn auszubürgern. Sie alle haben durchgesetzt, was niemand für möglich gehalten hat: dass sich am Ende des Tages der Schlagbaum öffnete. Fernsehkameras haben sie dabei beobachtet, wie sie über die Brücke liefen, sich in den Armen lagen, wie sie im Trabi auf dem Weg waren zum Jubeln auf dem Kurfürstendamm, in jener wahnsinnigen Nacht. Sie waren dabei in jenem historischen Moment, als Menschen Geschichte machten in einer Nacht, die ihr Leben und das Gesicht Europas verändert hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Nacht des Mauerfalls Regie: Peter Adler