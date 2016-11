RBB 14:15 bis 15:15 Magazin Planet Wissen Wie nehme ich mir eine Auszeit? - Jörg Pilawa erzählt D 2016 Live TV Merken "Irgendwann war mir klar: Entweder nehme ich mir jetzt einen Burn-out, oder ich packe die Koffer", so Jörg Pilawa. Der Moderator entscheidet sich für die zweite Variante und nimmt sich eine Auszeit. Mitsamt seiner Familie reist er monatelang durch Neuseeland, die Südsee und Kanada. Und er ist nicht der einzige, der dem Stress entfliehen will. Viele träumen davon, ihre Zeit anders zu nutzen. So auch Christine Scheidt. Die Finanzmanagerin entscheidet sich für ein soziales Projekt in Bangladesch. Möglichkeiten gibt es viele, sich eine Auszeit zu nehmen. Und dazu muss man weder Promi noch reich sein. Die Auszeitberaterin Daniela Scholl gibt Tipps, was alles möglich ist und wie es sich organisieren lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Originaltitel: Planet Wissen