Pro7 MAXX 04:45 bis 05:25 Mysteryserie Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI Der See USA, CDN 1996 16:9 HDTV Merken Mulder und Scully reisen nach Georgia an den Lake Heuvelman, weil dort in letzter Zeit viele Menschen auf unerklärliche Weise verschwunden sind. Die Einheimischen behaupten, dass die Verschwundenen wahrscheinlich Opfer eines prähistorischen Seeungeheuers geworden sind. Scully glaubt das genauso wenig wie der örtliche Sheriff und der Naturwissenschaftler Dr. Faraday. Bei einer nächtlichen Bootsfahrt machen Scully und Mulder dann Bekanntschaft mit dem Untier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Fox Mulder) Gillian Anderson (Dana Scully) Chris Ellis (Sheriff Lance Head) Mark Acheson (Ansel Bray) Timothy Webber (Dr. Paul Farraday) R. Nelson Brown (Ansel Bray) Peter Hanlon (Dr. Bailey) Originaltitel: The X-Files Regie: Kim Manners Drehbuch: Chris Carter Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12