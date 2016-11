Pro7 MAXX 00:40 bis 01:20 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Die Superbombe CDN, USA 1996 2016-11-09 02:20 Merken Sechshundert ausgewählte Soldaten befinden sich an Bord des Raumschiffes "Light Brigade", mit dem eine heimlich entwickelte Superbombe von der Erde auf einen anderen Planeten befördert werden soll. Die Erde befindet sich nämlich im Krieg mit diesem Planeten, und die Spezialbombe ist ihre letzte Chance. Doch als die "Light Brigade" mit Neutronenstrahlung angegriffen wird, überleben nur drei Besatzungsmitglieder, weil sie sich zufällig in einem Schutzraum befinden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wil Wheaton (Kadett) Robert Patrick (Major John Skokes) Graham Greene (Chief) Adrian Hughes (Boramir) Michael Kopsa (Ingenieur) Adrian Holmes (Soldat) Nathaniel Deveaux (Captain) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Michael Keusch Drehbuch: Brad Wright, Leslie Stevens Kamera: Philip Linzey Altersempfehlung: ab 12