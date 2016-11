Pro7 MAXX 23:00 bis 23:55 Mysteryserie Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI Heimsuchung USA, CDN 1996 2016-11-07 04:05 16:9 HDTV Merken Walter Skinner, der Vorgesetzte von Mulder und Scully, lernt in einer Bar eine Frau kennen und nimmt sie mit in sein Hotelzimmer. Am nächsten Morgen wacht er neben der Leiche der Unbekannten auf. Hat er sie unter dem Einfluss eines Albtraums unwissentlich ermordet? Mulder und Scully versuchen, die Unschuld ihres Chefs zu beweisen, doch dieser zeigt sich dabei wenig kooperativ. Bald erfahren sie, dass er seit Jahren von immer demselben Abltraum heimgesucht wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Fox Mulder) Gillian Anderson (Dana Scully) Mitch Pileggi (Walter Skinner) Jennifer Hetrick (Sharon) Tom Mason (Detective Waltos) Janie Woods-Morris (Lorraine Kelleher) William B. Davis (CIA-Mann) Originaltitel: The X-Files Regie: Jim Charleston Drehbuch: Chris Carter, Chris Carter, David Duchovny , Howard Gordon Kamera: John Bartley, Ron Stannett Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12