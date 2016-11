Pro7 MAXX 22:05 bis 23:00 SciFi-Serie Minority Report Rote Diamanten USA 2015 2016-11-07 03:25 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Dash und Vega können nicht verhindern, dass der Banker Omri Nellas ermordet wird. Als Dash auf eigene Faust dessen Witwe aufsuchen will, wird er betäubt und entführt. Der Gangster Van Zant wurde von Nellas um 50 Millionen erleichtert und glaubt, dass Dash mehr über den Mord weiß. Vega bittet Arthur um Hilfe, und erfährt, dass er selbst in den Millionen-Coup und Nellas' Ermordung verwickelt ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Minority Report Regie: Sarah Pia Anderson Altersempfehlung: ab 12