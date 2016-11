Pro7 MAXX 18:20 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 Der Beweis USA 1996 Merken Ein Krieg mit den "Schatten" scheint immer unausweichlicher zu werden, doch gerade, als die Bewohner der Raumstation Babylon 5 sich auf Kampfhandlungen vorbereiten wollen, erscheint überraschend die Friedensbotschafterin Julia Musante. Sie soll Captain Sheridan im Auftrag des Friedensministeriums beaufsichtigen, was diesem natürlich alles andere als gelegen kommt. Unterdessen erfährt Ivanova, wer die Drahtzieher der Ermordung des Erdpräsidenten Santiago sind ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (John Sheridan) Claudia Christian (Susan Ivanova) Mira Furlan (Delenn) Jerry Doyle (Michael Alfredo Garibaldi) Peter Jurasik (Londo Mollari) Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin) John Schuck (Draal) Originaltitel: Babylon 5 Regie: Menachem Binetski Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 6