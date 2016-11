Pro7 MAXX 10:20 bis 11:15 Dokumentation Abenteuer Amazonas - mit David Beckham GB 2014 16:9 HDTV Merken Mit drei seiner engsten Freunde wagt der Ex-Fußballprofi David Beckham das "Abenteuer Amazonas". Nach dem ersten Stop in Rio, wo David sofort von einer Traube von Menschen umringt wird, fliegen die Freunde nach Manaus - die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Amazonas. Dort genießen die Vier ihre Freiheit auf den Motorrädern, doch als die Nacht hereinbricht, wird es ungemütlich. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: David Beckham into the Unknown Regie: Anthony Mandler Altersempfehlung: ab 12