Secrets and Lies Die Wahrheit USA 2016 Detective Cornell kommt endlich zu ihrer Festnahme. Nachdem Patrick seinen Bruder beschuldigt hatte, seine Mutter absichtlich die Treppe heruntergestoßen zu haben, nimmt Cornell Eric wegen versuchten Mordes fest. Obwohl alle Beteiligten wissen, dass es sich dabei um einen klaren Fall von Selbstverteidigung gehandelt hatte, nimmt Cornell Eric mit aufs Revier. Im Verhörraum offenbart Detective Cornell jedoch ihre wahre Absicht, denn sie hat längst den entscheidenden Hinweis zu Kate Warners Mörder entdeckt. Als die schockierende Wahrheit über Kates Tod endlich ans Licht kommt, sind die Konsequenzen für die Familie Warner zerstörerisch... Schauspieler: Juliette Lewis (Detective Andrea Cornell) Jordana Brewster (Kate Warner) Mekia Cox (Amanda Warner) Michael Ealy (Eric Warner) Terry O'Quinn (John Warner) Charlie Barnett (Patrick Warner) Cole Bernstein (Jennifer Barrett) Originaltitel: Secrets and Lies Regie: Michael Brandt Kamera: Robert Humphreys