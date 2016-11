VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Secrets and Lies Der Bruder USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem Eric der Tracking-Software gefolgt ist, mit der seine verstorbene Ehefrau herausfinden wollte, wer sie erpresst hat, traut er seinen Augen kaum: Das Signal führt ihn zu einem Gebäude, wo Eric niemand geringeren als seinen Vater findet. Eric ist außer sich - hat sein Vater etwas mit Kates Mord zu tun? Mit Dannys Hilfe forscht Eric weiter nach, doch worauf er stößt, wirft ihn endgültig aus der Bahn... Unterdessen erfährt auch Detective Cornell von der Erpressung und leitet daraus die gleichen Erkenntnisse ab, wie Eric Warner: Der Erpresser ist höchstwahrscheinlich auch Kates Mörder. Da das Ehepaar Warner mit der Offenlegung von Erics Jugendstrafakte erpresst wurden und sein Vater John die einzige Kopie der Akte besitzt, vermutet Cornell, dass der Täter aus Eric Warners unmittelbarem Umfeld stammt. Die DNA-Spuren auf dem Erpresserbrief bestätigen diese Theorie: Der Erpresser ist mit den Warners verwandt. Als es auf dem Polizeirevier zu einer Konfrontation zwischen allen Beteiligten kommt, eskaliert die Situation und ein weiteres, dunkles Familiengeheimnis der Warners kommt ans Tageslicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliette Lewis (Detective Andrea Cornell) Jordana Brewster (Kate Warner) Mekia Cox (Amanda Warner) Michael Ealy (Eric Warner) Terry O'Quinn (John Warner) Charlie Barnett (Patrick Warner) Justice Alan (Young Patrick) Originaltitel: Secrets and Lies Regie: Liz Friedlander Drehbuch: Andrew Wilder Kamera: Robert Humphreys Altersempfehlung: ab 12