VOX 08:55 bis 09:55 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das Ehepaar Sina und Matthias Behrend hat bisher auf Kinder verzichtet, um keine Abstriche bei ihrem Lebensstandard machen zu müssen. Doch nun ist Sina schwanger und sie will das Kind unbedingt behalten. Ehemann Matthias ist entsetzt. Ihm ist sein teures Hobby Fliegen wichtiger als Familienzuwachs. Dann passiert das unfassbare: Kurz nach der Geburt legt der Vater sein Neugeborenes in eine Babyklappe. Sina ist am Boden zerstört und versucht nun mit allen Mitteln ihr Kind wieder zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

