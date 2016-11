SWR 18:50 bis 19:20 Regionales Wir im Saarland - Grenzenlos Safrananbau an der lothringischen Mosel / Fischfest im Regionalpark Lothringen / Mit der Radsänfte durch die Natur / Tour de Kultur zum Naturerlebnispfad Strombierg in Luxemburg D 2016-11-08 09:35 Stereo 16:9 Merken Safrananbau an der lothringischen Mosel Auf einem ehemaligen Weinberg bei Toul hat Philippe Frappart eine Plantage mit 100.000 Krokussen angelegt. Aus den kleinen lila Blüten gewinnt er den sündhaft teuren Safran, der pro Gramm etwa 30 Euro kostet. Er erklärt, wie die Pflanzen, die sonst in Marokko oder im Iran wachsen, mit dem lothringischen Klima klar kommen. Fischfest im Regionalpark Lothringen Am Etang de Lachaussée kümmern sich 40 behinderte Menschen um die Fischzucht. Bei der "Fête du Poisson" wird von Ende Oktober bis Ende November vier Mal pro Woche ein Netz durch den Weiher gezogen, um Fische zu fangen. Die Behinderten helfen beim Verkauf der Fische und in der dazugehörigen Gaststätte. Besucher können beim Fischen und Sortieren zusehen oder mithelfen und anschließend Fische kaufen und verköstigen. Mit der Radsänfte durch die Natur "Joëlette" heißt eine Einrad-Rikscha aus den Vogesen, die in Frankreich zunehmend verbreitet ist. Mit ihr können Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, an Wanderungen durch die Natur teilnehmen. Der Verein "Osons la différence" organisiert solche Ausflüge. Tour de Kultur zum Naturerlebnispfad Strombierg in Luxemburg Der Naturerlebnispfad bei Schengen führt über Weinreben und ehemalige Gipsstollen zu einem Plateau mit internationalem Panorama. Durch die steilen Hänge ist es eine anspruchsvolle Wanderung, die etwas Kondition verlangt. im Interview: Christophe Langenbrink ("Luxemburger Wort") zur Prognose, dass sich die Einwohnerzahl Luxemburgs bis 2060 verdoppelt, und den möglichen Konsequenzen für das Land In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcel Lütz-Binder Gäste: Gäste: Christophe Langenbrink ("Luxemburger Wort") Originaltitel: Wir im Saarland