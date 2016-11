SWR 04:40 bis 05:20 Reportage Venetien Von Belluno nach Chioggia D 2011 Stereo Merken Venetien für den Tourismus zu gewinnen, das wäre, als wolle man Eulen nach Athen tragen. Das Land zwischen Alpen und Adria ist altes Kulturland, beherrscht und geprägt durch den Namensgeber Venedig. Padua, Verona, Vicenza sind Städte, die mit ihren Kunstschätzen jährlich Millionen von Touristen anziehen. Doch Geschichte und Kultur haben ihre Spuren nicht nur in den großen Zentren hinterlassen. Im Land zwischen Dolomiten und dem Podelta, abseits der ausgetretenen Tourismuspfade, ist Geschichte Teil des täglichen Lebens. Wir sind unterwegs von Belluno nach Chioggia, feiern den Almabtrieb in den Dolomiten, das Reisfest in Isola della Scala, die Reiterspiele in der Festungsstadt Monselice. Mit dem Boot durchstreifen wir das Podelta und mit Muschelfischern sind wir in der Lagune vor Venedig auf Fang. Die spezielle Küche kommt auch nicht zu kurz: Radicchio gibt es in Treviso und Vongole-Muschelgerichte werden mitten in der Lagune auf einer winzigen Fischerplattform serviert. Venetien ist heute die Region in Italien die von den meisten Touristen besucht wird. Unser Film zeigt, dass es nicht nur die großen Touristenmagneten sein müssen. Neben Verona, Padua, Vicenza gibt es ein aufregendes Land, das durchaus nicht nur im Schatten von Venedig steht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Venetien