SWR 22:00 bis 22:30 Quiz Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow D 2016 2016-11-07 03:25 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Mit Milchkanne bewaffnet hüpft der Büchsenmilchbär über saftige Wiesen und streichelt glückliche Kühe. In Runde eins wird das Geheimnis gelüftet, wer im Kostüm des knuddelig-tapsigen Bären steckt. Als Herr der Rohrpost wird einer der drei Kandidaten der zweiten Runde auch bezeichnet. Seine Firma ist Weltmarktführer in der Herstellung von Rohrpostanlagen. Auch das Bundeskanzleramt hat er mit diesem einfachen und vor allem datensicheren Kommunikationssystem ausgestattet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Originaltitel: Sag die Wahrheit