Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch Was meinen Sie? / Gute Reise: Steinau an der Straße / Tagesthema: Einkaufen und sicheres Bezahlen im Internet / Staunen im Südwesten - Live Schalte Laternenbasteln mit der Feuerwehr von Bad Urach / Abenteuer Haushalt - Besser einkaufen: Die Martinsgans / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: Die ausgezeichnete Ziegenhirtin D 2016

Tagesgespräch Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Steinau an der Straße. Der Reisetipp führt heute ins Kinzigtal in den Südosten von Hessen, genauer nach Steinau an der Straße. Denn das Städtchen hat nicht nur eine märchenhafte Geschichte dank der Brüder Grimm, nein, seine Geschichte geht weit ins Mittelalter hinein. Tagesthema: Einkaufen und sicheres Bezahlen im Internet. Mit Andreas Reinhardt, Kaffee oder Tee Computerexperte Einkaufen im Internet ist eine einfache Sache. Nach ein paar Klicks darf man. sich auf seine Bestellung freuen, die dann ein paar Tage später per Post oder Paketdienst eintrudelt. Wie verhält es sich aber mit dem sicheren Bezahlweg im Internet und was ist zu tun, wenn man bei Erhalt der Ware feststellt, dass man einen Fehlkauf getätigt hat? Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545. (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Staunen im Südwesten. Live Schalte Laternenbasteln mit der Feuerwehr von Bad Urach Mit Anne Wieland, Kaffee oder Tee Reporterin. "Rabimmel, Rabammel, Rabumm" - Freitag ist Martinstag und in der ganzen Republik sind die Kinder fleißig am Laterne basteln. Auch in Bad Urach im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg. Hier basteln die Nachwuchsfeuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, die Löschlöwen ihre Laternen. Abenteuer Haushalt - Besser einkaufen: Die Martinsgans Mit Petra Kipp, Ernährungswissenschaftlerin St. Martin steht bevor und für viele gehört traditionell eine knusprige Gans dazu. Was man beim Einkauf von Martinsgänsen beachten sollte, erklärt Petra Kipp, Ernährungsexpertin aus Karlsruhe. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten: Die ausgezeichnete Ziegenhirtin Mit Claudia Schäfer-Trumm, Besitzerin einer Käserei in Oberrod im Westerwald. Mit ihrer Kleinen Fromagerie bringt Claudia Schäfer-Trumm den Genuss Frankreichs in den Westerwald. Den Anstoß gab ein TV-Beitrag im SWR Fernsehen über die Herstellung von Ziegenkäse in der Provence. "Ich habe schon immer gerne Ziegenkäse gegessen, aber zuvor noch nie daran gedacht hat, ihn selbst herzustellen", erinnert sich die gelernte Betriebswirtin aus Oberrod in Rheinland-Pfalz. Kurzerhand kaufte sie drei Ziegen, ein Lehrbuch über Käseherstellung und legte los. Pro Jahr lockt Claudia Schäfer-Trumm inzwischen 4.000 Besucher aus Deutschland und der ganzen Welt in den Westerwald. Insgesamt 35 verschiedene Käsevariationen vermarktet sie hauptsächlich über ihre kleine Käserei. Im Sommer wurde sie zur Unternehmerin des Jahres 2016 gewählt.

Moderation: Martin Seidler Gäste: Gäste: Andreas Reinhardt (Kaffee oder Tee Computerexperte), Petra Kipp (Ernährungswissenschaftlerin), Claudia Schäfer-Trumm (Besitzerin einer Käserei in Oberrod im Westerwald) Originaltitel: Kaffee oder Tee