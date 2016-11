SWR 14:45 bis 15:15 Dokumentation Eisenbahn-Romantik Mit Volldampf durch Deutschland (2/2) D 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Am 7. Dezember 1835 begann in Deutschland das Eisenbahnzeitalter. Ein Zug, gezogen von der Lokomotive namens "Adler", fuhr von Nürnberg nach Fürth. 2010 jährt sich dieses Ereignis zum 175. Mal. Ein Grund für "Eisenbahn-Romantik", eine außergewöhnliche Aktion zu starten und um dem Jubiläumsjahr ein Glanzlicht aufzusetzen. Das SWR-Team ist durch ganz Deutschland gefahren und zwar stilgerecht mit Dampf. Die Strecke war knapp 4.300 Kilometer lang, dabei wurden alle 16 Bundesländer angefahren. Insgesamt haben 16 Dampfrösser den Sonderzug gezogen. Eine Herausforderung der besonderen Art und ein Genuss, der alle Dampfaktionen in diesem Jahrtausend bei Weitem in den Schatten stellen sollte. Der zweite Teil der Reise führt von Halle an der Saale über Bochum, Darmstadt, Friedrichshafen wieder nach Augsburg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hagen von Ortloff Originaltitel: Eisenbahn-Romantik