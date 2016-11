SWR 07:00 bis 07:15 Reportage A Long Way to the White House - US Election 2016 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Film in englischer Sprache:"Hillary Clinton vs. Donald Trump" - wer zieht ein ins Weiße Haus? "Planet Schule" zeigt in einem 15-minütigen Erklärfilm mit anschaulichen 3D-Grafiken, wie das US-amerikanische Wahlsystem funktioniert. Was passiert bei den Vorwahlen? Und wen genau wählt die Nation am Wahltag? Monatelang stehen die Kandidaten im Mittelpunkt der Öffentlichkeit und können sich keine Ausrutscher erlauben. Denn kostbare Wählerstimmen entscheiden am Ende über die Frage: Wer wird der nächste US-Präsident? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: A long way to the White House

