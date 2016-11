Tele 5 00:15 bis 01:55 Actionfilm Future X-Cops HK, TWN 2010 2016-11-08 03:15 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken China im Jahr 2080. Der berühmte Wissenschaftler Masterson hat eine brandneue Energieformel gefunden, auf die natürlich sofort auch der Superbösewicht Kalon mit seinen Schergen scharf ist. Einen ersten Entführungsversuch kann Superpolizist Kidd mit seiner Crew noch abwehren, doch dann reisen die Übelwichte in die Vergangenheit, um Masterson auf der Grundschule zu erledigen. Kidd aber eilt ihnen hinterher und muss dabei stets darauf achten, in der Vergangenheit keinen Schaden für die Zukunft anzurichten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Andy Lau (Kidd) Barbie Hsu (Miss Holly) Bingbing Fan (Millie) Jiao Xu (Kiki) Mike He (Sergeant Masterson) Siu-Wong Fan (Kalon) Yifei Tang (Fiona) Originaltitel: Future X-Cops Regie: Jing Wong Drehbuch: Jing Wong Kamera: Kwok-Man Keung Musik: Ying-Wah Wong Altersempfehlung: ab 12