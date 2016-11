Tele 5 22:05 bis 00:15 Actionfilm Wu Dang - Auf der Jagd nach dem magischen Schwert HK, CHN 2012 2016-11-08 01:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im China des frühen 20. Jahrhunderts jagen Wissenschaftler, Gauner und Abenteurer gleichermaßen einen mysteriösen siebenteiligen Schatz, der dem, der alle Teile vereint, unendliche Macht und Reichtum verspricht. Die Spur führt zu einem Shaolin-Kloster in den Wudang-Bergen, wo justament ein großes Kung-Fu-Turnier ausgefochten wird. Mehrere Schatzjäger mischen sich unter die Teilnehmer, um nebenbei die Gegend nach Schätzen zu durchforsten. Dabei kommt es zu den unterschiedlichsten Konfrontationen und Bündnissen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Wenzhuo Zhao (Tang Yunlong) Mi Yang (Tian Xin) Siu-Wong Fan (Shui Heyi) Yu-Hang To (Bai Long) Jiao Xu (Tang Ning) Hee Ching Paw (Shui Heyis Mutter) Shaun Tam (Paul Chen) Originaltitel: Da Wu Dang zhi tian di mi ma Regie: Patrick Leung Drehbuch: Khan Chan Kamera: Tony Cheung Musik: Kin Law Altersempfehlung: ab 12