Tele 5 20:15 bis 22:05 Actionfilm Little Big Soldier CHN, HK 2010 Stereo 16:9 HDTV Nachdem im 3. Jahrhundert sich die verfeindeten chinesischen Königreiche Wei und Liang auf dem Feld der Ehre maßen, leben von ein paar hunderttausend Gerüsteten nur mehr ein einfacher Soldat der Liang und ein Wei-General. Der schon etwas ältere einfache Soldat ist ein Meister im Totstellen, träumt vom friedlichen Dasein als Landwirt und gedenkt, Kapital aus der Situation zu schlagen, in dem er den General gut verschnürt bei seinen Vorgesetzten abgibt. Eine Bande übler Verfolger und der Gefangene selbst haben gewichtige Einwände. Schauspieler: Jackie Chan (Leung Kwok) Leehom Wang (Wei-General) Lin Peng (Sängerin) Steve Yoo (Prinz Wen) Ringo Yu (Stellvertretender General Yu) Yuming Du (Wächter Wu) Xiao Dong Mei (Lou Fan Yan) Originaltitel: Little Big Soldier Regie: Sheng Ding Drehbuch: Jackie Chan Kamera: Xiaoding Zhao Musik: Xiao Ke Altersempfehlung: ab 16