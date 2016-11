RTL II 02:45 bis 03:30 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Die verräterische E-Mail / Blackout D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Eine junge Hausfrau entdeckt auf dem Rechner ihres Mannes eine verdächtige E-Mail. Die 32-Jährige vermutet, dass ihr Mann fremdgeht. Eigentlich vertraut sie ihm, aber der selbständige Bauarbeiter ist unter der Woche kaum zu Hause. Um dem Treiben des 34-Jährigen auf die Schliche zu kommen, ermittelt das Detektivduo Stefan und Miriam Wolloscheck Undercover auf einem Campingplatz. Ein Barbesitzer bittet Detekteichef Carsten Stahl um seine Hilfe, da seinen Gästen K.O.-Tropfen verabreicht wurden. Seitdem auch in der Zeitung darüber berichtet wurde, kommen kaum noch Gäste in seinen Laden. Der 34-Jährige hat Angst um seine Existenz. Um an die Täter heranzukommen, wird Sandra Fuchs als Lockvogel eingesetzt und Michael Falkenberg als Mitarbeiter eingeschleust. Können die Ermittler der Bande endlich das Handwerk legen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

