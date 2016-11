RTL II 00:15 bis 02:00 Dokusoap Zugriff - Jede Sekunde zählt Im Namen der Ehre D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Vor einer Eisdiele schießt ein unbekannter junger Mann auf ein Pärchen und verletzt den Mann schwer. Als ein Streifenwagen am Tatort eintrifft, nimmt der Angreifer die Frau des Pärchens als Geisel und flüchtet. Einsatzleiter Klaus Behrendt und sein Spezialeinsatzkommando übernehmen den Fall. Ihre Aufgabe: als erstes den Täter ausfindig zu machen. Tatsächlich finden sie die Zielperson, aber der Mann flüchtet in ein Wohnhaus. Zunächst haben die Beamten die Situation unter Kontrolle und der Täter scheint in den Verhandlungen einzuknicken. Doch plötzlich ändert sich die Situation und der Geiselnehmer verschanzt sich mitsamt seiner Geisel im Keller des Hauses. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heiner Mies (EL - SEK-Klaus Behrendt) Hans Joachim Bauer (Achim Lutz) Thorsten Hellmeister (SEK-Team Thorsten Pfeiffer) Rene Kannenberg (SEK-Team Rene Fischer) Ronny Weiczek-Neikes (SEK-Team Ronny Dassler) Rocco Lißke (SEK-Team Timo Keup) Kevin Maaßen (SEK-Team Kevin Peters) Originaltitel: Zugriff - Jede Sekunde zählt