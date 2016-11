RTL II 22:15 bis 23:15 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem Tod seiner Eltern und seiner Oma ist Bernd (33) völlig auf sich allein gestellt. Zusätzlich zu dem schmerzlichen Verlust muss der ehemalige Bundeswehrsoldat mit rund 160.000 Euro Schulden eine große finanzielle Last auf seinen Schultern tragen. Um die Geldsorgen loszuwerden, gibt es nur eine Lösung: Die 150 Quadratmeter große Wohnung von Bernds Eltern muss schnellstmöglich vermietet werden. Doch diese ist seit dem Tod der Eltern und der Großmutter noch komplett eingerichtet. Bernd hat große Probleme, die Haushaltsauflösung selbst anzugehen. Zu schmerzlich ist der Verlust seiner Lieben für den Studenten. Jedes einzelne Teil ruft Erinnerungen an seine Familie hervor. Ganz klar: Hier wird dringend die Hilfe von RTL II-Trödelexperte Otto Schulte benötig. Und der unterstützt Bernd, wo er nur kann. Aber wird sein Schützling es schaffen, endlich loszulassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller