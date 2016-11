RTL II 06:35 bis 07:30 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Der Countdown / Das miese Geschäft mit dem Geschäft D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der 19-jährige Dennis ist seit zwei Tagen spurlos verschwunden, nun beauftragt sein Bruder Andre Carsten Stahl und sein Team. Die Zeit drängt, da der zu einer Haftstrafe verurteilte Dennis nur gegen strenge Meldeauflagen auf freiem Fuß ist und sich am nächsten Tag bei der Polizei melden muss. Sascha Noveski und Michael Falkenberg beginnen die Suche bei Dennis' alter Gang und begeben sich dabei in große Gefahr. Trotz dieser widrigen Umstände müssen sie es schaffen, Dennis wieder zu finden. Der Countdown läuft. Anschließend wendet sich die besorgte Sonja an Giulia Peroni und Thomas Berg. Ihre Mutter Martina hat große blaue Flecken am Körper, Sonja hat auch schon einen Verdacht. Sie glaubt, dass Martinas lauter und aggressive Lebensgefährte Andreas etwas mit den Flecken zu tun hat. Ist Martina ein Opfer häuslicher Gewalt oder gibt es eine ganze andere Erklärung für die blauen Flecken? Die Privatdetektive sollen herausfinden, ob Sonjas schlimmer Verdacht stimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

