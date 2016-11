RTL II 04:50 bis 05:35 Dokusoap Die Straßencops West - Jugend im Visier Sauna für Drei / Falscher Polizist / Kind verschwindet auf Flohmarkt / Heavy User wird überfallen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Als eine 18-jährige Frau nackt auf der Straße herumspringt und gleichzeitig verzweifelte Hilferufe aus der Sauna im Keller des Hauses zu hören sind, ist den Straßencops sofort klar, dass hier etwas nicht stimmt. Die Beamten hoffen, den Saunierenden noch rechtzeitig helfen zu können, bevor die Hitze Opfer fordert. In ihrem zweiten Fall haben es die Straßencops mit einem falschen Polizisten zu tun, der versucht, in die Wohnung einer 17-jährigen Mutter einzudringen. Als die sie den Tatort erreichen, ist der Verdächtige jedoch bereits verschwunden. Können die Beamten ihn noch aufspüren? Verschwunden ist auch die 7-jährige Lilith, die mit ihrer Mutter auf einem Flohmarkt unterwegs war. Was erst nach einem Routinefall aussieht, entpuppt sich schon bald als äußerst rätselhaft. Der vierte Fall führt die Straßencops zu Davina (33), die in ihrer eigenen Wohnung überfallen wurde. Sind die Schwestern Sina (17) und Skyler (16), die im selben Haus wohnen, für diese hinterlistige Tat verantwortlich? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Straßencops West - Jugend im Visier