Super RTL 22:05 bis 23:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Tod einer Nonne USA 2005 Stereo HDTV In einem Kloster wird eine Nonne tot aufgefunden. Sie ist erstickt, und Jordan und Woody gehen von einem Mord aus. Bei der Autopsie stellt sich jedoch heraus, dass die junge Frau gerade entbunden hatte und an einer Fruchtwasser-Embolie gestorben ist. Doch wo ist das Baby jetzt? Macy begegnet Charlie, der Tochter des berühmten Jazztrompeters Ivory Davis, und erliegt sofort ihrem Charme. Sie steht jedoch unter dem Verdacht, einen Mord begangen zu haben, und Framus und Bug sind sogar davon überzeugt, dass sie mehrere ihrer früheren Liebhaber ins Jenseits befördert hat. Ist auch Macys Leben in Gefahr? Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woodrow Hoyt) Susan Gibney (Renee Walcott) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Allan Arkush Drehbuch: Linda Gase, Jon Cowan Kamera: John B. Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin