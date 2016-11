Super RTL 18:45 bis 19:15 Magazin Woozle Goozle und die Weltentdecker Auto (2) D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Wenn Woozle es nicht schafft, eine seiner Erfindungen an einen Autohersteller zu verkaufen, muss er ins Gefängnis. Er schickt Beni nochmal in die Autofabrik, damit er dort für Woozles Unsicherheitsgurt werben kann. In der Fabrik darf Beni bei der Herstellung eines Autos von der Innenausstattung bis zur Qualitätskontrolle dabei sein und an einer "Hochzeit" teilnehmen. Und endlich kann er auch den Hindernisparcour ausprobieren! Woozles bombastische Erfindung möchte leider keiner kaufen. Aber Woozle hat da einen Plan B. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Woozle Goozle und die Weltentdecker Altersempfehlung: ab 6