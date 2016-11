Super RTL 14:55 bis 15:15 Trickserie Coop gegen Kat Beißer XXL CDN 2010 Stereo HDTV Live TV Merken Kat hat ein neues Gerät erfunden! Ein Gerät, welches Dinge wachsen lässt. Beißer verschluckt es und wird plötzlich immer größer. Schließlich werden Coop und Dennis von dem Riesenhund gefressen und müssen in dessen Bauch Kat bekämpfen, der sich den Wachstumsstrahler zurückholen möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier Drehbuch: Louise Moon Altersempfehlung: ab 6