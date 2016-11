Super RTL 10:35 bis 11:10 Trickserie Sammy - Kleine Flossen, große Abenteuer Der gespielte Streit / Der perfekte Ozean F 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Die Delphinparade steht an und Ella und Ricky sollen mit den Delphinen schwimmen. Während sie proben, kommt Lucy angeschwommen und ist grundlos gemein zu Annabel. Ricky und Ella möchten Annabel daraufhin zeigen, wie sie sich Respekt verschafft und spielen ihr einen Streit vor. Was als Spiel anfängt, wird schnell bitterer Ernst und Ella und Ricky kündigen sich gegenseitig die Freundschaft. 2. Geschichte: Ella fühlt sich ungerecht behandelt und ist genervt von einigen Riffbewohnern, die immer nur machen was sie wollen und sich nicht an Regeln halten. Als sie durch einen Steintunnel schwimmt, gelangt sie plötzlich in ein benachbartes Riff, in dem das Leben perfekt zu sein scheint. Alle sind nett zueinander und das tägliche Miteinander ist dank einiger Regeln komplett durchorganisiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sammy & Co Altersempfehlung: ab 6

