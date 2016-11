Super RTL 08:55 bis 09:05 Trickserie Die Oktonauten Folge: 87 Die Oktonauten und die roten Klippenkrabben GB, IRL, USA 2014 Stereo HDTV Merken Sebastian erforscht eine kleine Insel irgendwo im Südpazifik, als er eine Gruppe von roten Klippenkrabben trifft, die in diesen Breitengraden nichts zu suchen haben. Denn dort es ist viel zu kalt und es gibt nicht genug zu fressen. Und so beschließen die Oktonauten, die kleinen Krabbler einzufangen und wieder nach Hause auf die Galapagos Inseln zu bringen. Leichter gesagt, als getan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Octonauts Regie: Darragh O'Connell

